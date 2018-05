Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaSi intitola Le joli mai la rassegna con cui il Franco Parenti celebra i cinquant'anni dal 68. Un mese di programmazione dove il teatro è protagonista, ma non solo. Nove gli spettacoli radunati sotto il titolo Passione civile (da oggi al 31 maggio). C'è l'Africa di Verso Sankara, dedicato al Che Guevara dal Burkina Faso Thomas Sankara (regia di Maurizio Schmidt, da stasera al 20) e quella di Ricchi di cosa? Poveri di cosa?, reading della giornalista Livia Grossi (da domani all'11), ma c'è anche la lotta alla mafia con Ruggero Cappuccio, autore e interprete di Paolo Borsellino Essendo Stato (dal 15 al 20). Si parla poi di morti sul lavoro e lotte di una classe operaia dimenticata in Acciaio liquido di Marco Di Stefano sul rogo della Tyssen di Torino (dal 17 al 18), in Pioggia di Marco Pezza (dal 23 al 25) e in Capatosta di e con Gaetano Colella sull'Ilva di Taranto (dal 29 al 31), mentre in Tutti non ci sono Dario D'Ambrosi racconta la rivoluzione antipsichiatrica di Basaglia (21). In programma anche incontri, film (tra cui Nostra signora dei turchi di Carmelo Bene e La montagna sacra di Jodorowsky), la musica di Electropark (foto) e una serata molto speciale il 18 maggio: racconti sul 68 per una notte in tenda a bordo piscina aspettando il concerto all'alba del pianista Andrea Vizzini.