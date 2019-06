Olga Battaglia

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Un ex manicomio alla periferia della città trasformato in piazza pubblica: teatro, ostello, ristorante (da quest'anno anche pizzeria artigianale), spazio per residenze artistiche nel cuore di un grande parco di tigli che nelle notti d'estate si illumina di torce. È il miracolo di Olinda, che ha fatto dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini un modello di riqualificazione urbana e di inclusione sociale studiato in mezzo mondo. Come ogni anno, torna anche il festival simbolo di Olinda, Da vicino nessuno è normale, edizione numero ventitré. Il via ufficiale è stato ieri ma l'edizione prende quota a partire dal weekend con la tre giorni da stasera della festa di Radio Popolare All you need is pop. Un vero evento nell'evento: incontri, politica, teatro, street food, birre artigianali, tantissima musica (ingresso 5 euro, 3 giorni 10 euro). Tra gli ospiti Omar Pedrini Paolo Fresu, The André, Laioung, Clementino e i Bluebeaters con Lo Stato Sociale, lo show di Lercio.it, il racconto di Gianmaria Testa con Giuseppe Cederna. Non mancano presentazioni di libri e laboratori per bambini.

Chiusa la parentesi radiofonica, si continua fino al 20 luglio con spettacoli, performance e dj set. Da non perdere il ritorno del Rave Foster Wallace, happening fuori formato di 12 ore in omaggio all'autore di Infinte Jest, Teatro Sotterraneo con Overload (Premio Ubu 2018), il monologo di Marco Baliani Una notte sbagliata, l'indagine intorno al colonialismo di Alessandro Berti, autore e interprete di Black Dick, la performance in metropolitana Underground del duo Cuocolo/Bosetti, il reading di Paolo Nori da La morte di Ivan I'lic di Tolstoj.

Spazio alla danza con Do animals go to heaven di Olimpia Fortuni, Erectus di Abbondanza/Bertoni e con l'assolo di Michela Lucenti Concerto fisico. Gran finale, il 20 luglio, con il concerto performance di Camilla Barbarito in omaggio a Nino Rota, A zonzo per la dolce vita.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

