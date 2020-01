Olga Battaglia

Se il padre contemporaneo annaspa in cerca di un ruolo dopo lo smantellamento della società patriarcale, la madre del terzo millennio combatte con la paura di non essere all'altezza nel ruolo di perfetta. Mario Perrotta prosegue la sua indagine intorno e dentro la famiglia e, sempre con la consulenza dello psicanalista lacaniano Massimo Recalcati, dopo In nome del padre, firma e dirige Della madre, al Teatro Studio Melato, da stasera.

«Una figura che ha mantenuto costante nel tempo una sorta di sacralità e onniscienza che la rende ingiudicabile, al di sopra del bene e del male spiega Perrotta Ed è così compresa nel suo ruolo che rischia di diventare soffocante nei confronti dei figli ed escludente nei confronti di quei pochi padri che vorrebbero interpretare a pieno titolo il proprio ruolo». In scena con Paola Roscioli e Yasmin Karam, Perrotta si immerge in un interno domestico e in una sua giornata qualunque, bozzolo devastante che isola dal mondo alimentando dipendenze e vessazioni reciproche.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA