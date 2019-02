Olga Battaglia

Ricordate Avatar, kolossal fantascientifico in 3D di James Cameron sulle peripezie di un marine catapultato sul pianeta Pandora per carpire i segreti del suo popolo? Nel 2009 fu un blockbuster, oggi ispira il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, Toruk. Il primo volo, in arrivo al Forum. Non è la prima volta che la multinazionale dell'entertainment guarda al cinema, ma in questo caso l'operazione è ancor più grandiosa. E se la trama segue le avventure di Ralu e Entu, due ragazzi Omatikaya che sul pianeta Pandora sfidano pericoli e predatori per salvare il sacro Albero delle Anime da un'immane catastrofe, il vero spettacolo sono i tredici performer impegnati i numeri mozzafiato dentro un allestimento dove le tecnologie più all'avanguardia dialogano con la poesia della visione.

Un'esperienza immersiva a 360 gradi, videoproiezioni, effetti speciali, illusioni digitali, a servizio di un grande show che ha unico obiettivo. Stupire, anzi incantare, il pubblico. Aggiunta una replica, domani pomeriggio.

