Olga BattagliaProbabile che a molti il suo nome dica poco, ma a lei tutti i milanesi, e non solo, dovrebbero essere grati.Il nome è Fernanda Wittgens, ed è la donna che ha salvato l'arte dall'orrore della guerra. Nata nel 1903 da una famiglia di origine svizzera, giovanissima dopo una laurea in storia dell'arte, entra come operaia avventizia a Brera, conquistando la stima del suo direttore, Ettore Modigliani. Storica e critica d'arte, quando, nel 1938, in seguito alle leggi razziali, Modigliani viene allontanato, Wittgens gli subentra nell'incarico ma gli resta fedele. Durante la guerra, che attraversa da convinta antifascista, non solo si adopera per aiutare gli amici ebrei a fuggire, ma è instancabile nel proteggere il patrimonio artistico di Milano dalle bombe e dalle razzie naziste. Grazie a lei, le opere del Museo Poldi Pezzoli, della Pinacoteca di Brera e della Quadreria Ca' Granda vengono messe in salvo. Nel 1945, in una Milano devastata, Wittgens è in prima linea: sarà l'artefice della ricostruzione della Pinacoteca, del restauro del Cenacolo e dell'acquisizione, tramite raccolta di fondi, della Pietà Rondanini di Michelangelo oggi al Castello.Un vulcano di idee e di passione civile, questa donna che il sindaco Antonio Greppi chiamava la Walkiria, ha dedicato tutta la sua vita alla difesa della bellezza come bene comune. A raccontarci la sua storia di intelligenza e determinazione in un mondo a dominanza maschile arriva per tre sere Sonia Bergamasco, protagonista dello spettacolo Il miracolo della cena, prodotto dal Piccolo in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo.Location di eccezione per le prime due repliche, oggi (ore 19.30 e 21), al Cenacolo Vinciano che garantisce un'apertura straordinaria ma per ovvie ragioni limitata a un pubblico ristretto.Il 26 e 27, lo spettacolo va in scena al Teatro Grassi, regia di Marco Rampoldi.riproduzione riservata ®