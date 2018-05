Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaPrendete quattro musicisti, solida formazione classica, tecnica sopraffina. Aggiungete un'abbondante dose di fantasia clownesca e di irriverenza da giullari. Unite il gusto per accostamenti arditi e un repertorio imprevedibile. Mescolate per bene il tutto e consumate senza fretta. Godendovi il piacere di un cocktail sorprendente.Loro sono i PaGAGnini, effervescente quartetto d'archi spagnolo di ritorno da domani al Piccolo dopo il successo di qualche stagione fa. Impeccabili in frac, prendono la scena, anzi la divorano, in uno show a perdifiato dove la qualità dell'esecuzione fa da contrappunto al gioco comico tra gag e incursioni in platea. Da Mozart a Pachelbel, da Vivaldi a de Falla, passando naturalmente per Paganini e arrivando agli U2, il dis-concerto è garantito.Dal 22 maggio al 3 giugno. Teatro Strehler, largo Greppi. Orari diversi - 40-32 euro.