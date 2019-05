Olga Battaglia

Per secoli l'Occidente ha vissuto senza banane. Ci si nutriva lo stesso. Sono arrivate con la colonizzazione e da allora non se ne può più fare a meno. Chi le coltiva viene sfruttato, chi le vende sul mercato globale si arricchisce, chi le compra tende a non farsi domande. Esempio perfetto di bisogno indotto. Da qui sono partiti gli spagnoli del collettivo Agrupaci ón Señor Serrano per creare Kingdom, il nuovo spettacolo da domani al festival Fog in Triennale, che lo produce in assetto internazionale. Sfrontati, ironici, gli artisti di questo gruppo in formidabile ascesa sulla scena europea usano tutti i mezzi per costruire fantasmagorie performative dal cuore molto politico. In questo caso si ragiona sul modello economico attraverso un dispositivo multiplo dove convergono immagini reali e virtuali, video in presa diretta, manipolazione digitale, coreografie punk rock, consumismo, pubblicità. Con King Kong, scimmione simbolo dell'opulenza di Hollywood, a rappresentare il capitalismo: i buoni provano ad abbatterlo, ma lui rinasce sempre più forte e più furbo.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

