Olga Battaglia

Non per tutti la guerra è una maledizione. Del resto, come cinicamente osserva don Polidoro, anche il medico si augura che non manchino i malati, altrimenti come potrebbe lavorare? Commedia tra le meno note di Carlo Goldoni, La guerra, portata in scena da stasera al Teatro Fontana dal regista Franco Però per gli attori dello Stabile del Friuli Venezia Giulia, è ambientata durante la tregua di un lungo assedio che vede contrapposti una fortezza sotto attacco e l'esercito che sta tentando di espugnarla. Il conflitto è vissuto in modo diverso. C'è chi lo subisce e vorrebbe vederlo finito al più presto, come l'alfiere Faustino innamorato della figlia del comandante dello schieramento nemico. E c'è chi, al contrario, ne trae vantaggio, come il commissario dell'armata, don Polidoro. Intorno a loro, intrappolati nell'estenuante attesa dello scontro definitivo, soldati e ufficiali intraprendenti, giocatori e affaristi, scaltre fanciulle in cerca di marito e ascesa sociale.

E se il lieto fine è assicurato, Goldoni non perde l'occasione per un'analisi molto lucida dei motivi che spingono gli uomini alle guerre.

