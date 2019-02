Olga Battaglia

Non ha mai scritto per il teatro, ma i suoi romanzi finiscono spesso in scena. Dalla gettonatissima Leggenda del Grande Inquisitore, affrontata negli anni da giganti come Peter Brook, Patrice Chéreau, Umberto Orsini, ai Fratelli Karamazov nella memorabile regia di Luca Ronconi passando per il fluviale Demoni secondo Peter Stein. A cimentarsi con il turbinoso Dostoeveskij è ora Sergio Rubini che adatta, dirige e interpreta, con Luigi Lo Cascio, Delitto/Castigo da domani al Teatro Parenti. La vicenda è nota. Strozzato dai debiti e imbevuto di teorie materialistiche sull'illimitata libertà di cui è giusto che goda l'uomo superiore, lo studente Raskolnikov uccide una vecchia usuraia. Sarà l'inizio del suo inferno e della sua possibile redenzione. Nello spazio di una scena di giacche appese, private di volti e di corpi come la sordida umanità che si aggira per i bassifondi di San Pietroburgo, prende forma un'inquieta polifonia di voci e suoni (in scena anche G.U.P. Alcaro in versione rumorista live) come un sismografo che registra tensioni, scosse e sobbalzi di una coscienza in lotta con se stessa.

