Nello spogliatoio di una squadra di calcio dilettantisico si gioca una partita molto diversa da quella sul campo. C'è una giovane promessa che potrebbe sfondare, ma forse è troppo fragile per reggere pressioni. Su di lui si concentrano le attenzioni dell'allenatore e dell'anziano factotum della società, entrambi decisi a trarre profitto dalla carriera di quel ragazzo che sembra nato con il pallone ai piedi. The Red Lion, testo dell'inglese Patrick Marber, noto per essere l'autore del fortunato Closer, migra dalla provincia britannica a quella italiana, in Campania, nell'adattamento di Andrej Longo.

Da oggi in scena al Piccolo Teatro Grassi Red Lion è interpretato da uno smagliante terzetto d'attori, Nello Mascia, Andrea Renzi e Simone Mazzella.

«The Red Lion spiega il regista Marcello Cotugno analizza con ironia spietata il mondo pieno di contraddizioni e ambizioni del calcio dilettantistico, illuminato e oscurato dalla chimera delle giovani promesse di essere lanciate nel paradiso del professionismo. Ma la commedia non parla solo di calcio, è anche una riflessione amara e profonda sulla lealtà e il senso di appartenenza. Il lirismo di certi passaggi contrasta con il linguaggio a tratti violento e con l'avidità e la mediocrità che aleggia nello spogliatoio dove si svolge l'intera vicenda. Patrick Marber ci invita a riflettere sulla perdita di valori che oggi riguarda tanti altri contesti del contemporaneo».

