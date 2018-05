Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaNel 1971, quando uscì, scatenò il finimondo. A placare le polemiche non bastarono il premio a Cannes né il cast all star, dove brillavano un gigantesco Gian Maria Volonté, Salvo Randone, Mariangela Melato. La classe operaia va in paradiso di Elio Petri era una bomba pronta a esplodere. Non solo contro il capitalismo ma anche contro il furore ideologico di una certa sinistra che, nella parabola del cottimista Lulù - prima campione di produttività al servizio del padrone poi, in seguito a un incidente alla catena di montaggio, nemico numero uno della fabbrica e leader di scioperi a oltranza - vedeva smascherate le sue contraddizioni e le sue lotte interne.A quasi cinquant'anni di distanza a tornare sulla questione è il teatro con lo spettacolo diretto da Claudio Longhi per Ert nell'adattamento drammaturgico di Paolo Di Paolo, che il il Teatro Strelher ha in cartellone da domani al 20 maggio. Un'operazione di sapore quasi brechtiano che, sulla trama originale, innesta una riflessione sul presente intorno alla nuove forme di alienazione e sfruttamento.Con Lino Guanciale (foto), golden boy delle fiction tv, nel ruolo che fu di Volonté.riproduzione riservata ®