Olga Battaglia

Molto più che un parco. Un crocevia verde nel cuore della città attorno a cui gravitano alcuni dei suoi luoghi e monumenti più simbolici disegnando traiettorie che uniscono il Castello Sforzesco all'Arco della Pace, la Triennale all'Arena Civica. Da qui l'idea di Stefano Boeri, presidente della Triennale, di fare di Parco Sempione un Parco delle Culture.

Dopo la prima edizione dello scorso settembre, al via la seconda, da oggi a domenica. Una kermesse multipla, tutta a ingresso libero, con Triennale capofila di un progetto che coinvolge anche Acquario Civico, Biblioteca Parco Sempione, Castello Sforzesco, Pomeriggi Musicali e Piccolo. E se l'inaugurazione è all'alba, alle 5.30, in collaborazione con la Giornata Internazionale dello Yoga, per un Saluto al Sole nella versione classica Hata, il resto del programma si articola tra arte, musica, teatro, scienza e letteratura.

Sul fronte spettacoli, da segnalare il nouveau cirque del collettivo brasiliano Circo no Ato, (oggi e domani), la danza contemporanea con la coreografia di Matteo Bittante I wandered lonely as a cloud ispirata a William Wordsworth (oggi), il flamenco con la star andalusa Maria Moreno e il suo Libre.

Sabato sera musiche dal mondo con l'artista dello Zimbabwe Stella Chiweshe e a seguire dj set con Simone Bertuzzi aka Palm Wine (a cura di Thress). A chiudere, domenica sera, l'orchestra dei Pomeriggi Musicali con il concerto Allegro vivace, musiche di Rossini, Schubert e Britten. Interessante il pacchetto delle visite guidate, tra cui quella con Gabi Scardi alla scoperta delle opere d'arte e delle architetture di Parco Sempione, dalla Torre Branca di Giò Ponti ai Bagni Misteriosi di de Chirico, molto ricco il cartellone per i bambini, con spettacoli, laboratori e passeggiate ispirate al genio di Leonardo da Vinci.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

