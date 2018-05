Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaMisterioso, poetico, conturbante. È il Cantico dei Cantici, forse il più anomalo dei libri dell'Antico Testamento, sicuramente il più lirico nel celebrare l'amore, anche sensuale. Non è un caso che il teatro (ma anche la danza, vedi uno degli ultimi lavori di Virgilio Sieni) vi facciano spesso riferimento. Ora anche Roberto Latini (foto) che, dopo l'esperienza al Piccolo con Il teatro comico di Goldoni, torna al Cantico al Teatro Menotti (da oggi al 20 maggio) affrontandolo in solitaria dentro una performance ad alta densità. Giacca viola e parrucca, un po' barbone un po' dandy, microfono e consolle, si immerge in un flusso di parole che dicono l'eros e la vertigine del desiderio. Tra gli altri debutti, da segnalare Romina Mondello e Amami o cado, storia di un lungo giorno d'amore al Menotti.Al Pacta Salone va in scena Shylock. Io non sono come voi, da William Shakespeare. Un viaggio che prendendo le mosse dal Mercante di Venezia fino alle radici del razzismo. Al Libero le Lacrime amare di Petra von Kant di Fassbionder nella lettura scenica con Monica foggiani, Elisabetta Torlasco e Greta Zamparini.