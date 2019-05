Olga Battaglia

Milanesiana, d'accordo, ma sempre più espansa oltre i confini della città, con incursioni in tutta Italia, da Roma a Venezia, da Torino a Firenze, da Brescia ad Ascoli Piceno.

Edizione numero venti del festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che, per questo compleanno tondo tondo, sceglie come filo conduttore il tema della speranza. «Gli anniversari ci sono per essere oltrepassati dice C'è l'orgoglio per il tragitto compiuto, ma c'è anche un sentimento di nostalgia. Per non sentirne il morso, questa edizione sarà una sfida ancora più audace».

Palinsesto oversize, dal 10 giugno al 23 luglio, 66 appuntamenti, 210 ospiti in arrivo da 15 paesi nel nome dell'intreccio tra i linguaggi, letteratura, musica, arte teatro, filosofia, scienza, diritto, economia. Un laboratorio permanente di idee e stimoli inediti che intersecano sguardi e punti di vista e che in questo 2019 giocano con altri annivesari: i 500 anni di Leonardo con Vittorio Sgarbi, i 30 anni della rivolta di piazza Tienanmen con il Nobel cinese Gao Xingjian, i 90 anni di Angelo Guglielmi e i 30 di Blob, i 100 dalla nascita di Primo Levi. Tredici le mostre, compresa l'inaugurazione ad Alessandria della scultura di Marco Lodola per Umberto Eco, che fu grande sostenitore della Milanesiana, decine gli scrittori star, tra cui Thar Ben Jelloun, Michael Cunningham, Wole Soyinka, John Coetzee, Jonathan Lethem, Sandro Veronesi, molti i concerti,Vinicio Capossela, Uri Cane, Lorna Windsor, Dente, Morgan. Letture di Toni Servillo, Laura Morante e Roberto Herlitzka, omaggi cinematografici a Citto Maselli e William Friedkin, sconfinamenti nel pop, ma sempre di classe, con Ale & Franz, con i protagonisti della serie tv La compagnia del cigno, Alessio Boni e Anna Valle, e con il campione Alex Zanardi.

