Mentre sale l'attesa per l'uscita del film di Matteo Garrone, anche il teatro torna a immergersi nelle avventure di Pinocchio.

Attrazione fatale, quella del palcoscenico per il burattino di Collodi. Il primo (e inimitabile) fu Carmelo Bene, sono seguite versioni tra le più diverse, dal superpop dei musical (quello della compagnia della Rancia su canzoni dei Pooh per arrivare al Pinocchio Reloaded targato Show Bees, in scena agli Arcimboldi in questi giorni) fino alle sfide intellettualmente più impegnative, come quella di Antonio Latella qualche stagione fa. Ora tocca a Roberto Latini che, prodotto dal Piccolo, firma da oggi al 22 dicembre al Teatro Studio Mangiafoco. Del romanzo di Collodi, Latini ha scelto solo l'episodio della fuga di Pinocchio che, dopo aver venduto l'abecedario, si infila nel teatrino di Mangiafuoco consegnando la sua storia alle avventure che ne conseguiranno. Attore, burattino e burattinaio sono gli elementi su cui poggia la partitura immaginata come un corto circuito metateatrale di suggestioni, riverberi e rimandi.

Con Marco Sgrosso, Elena Bucci, Marco Manchisi, Sviano Paparella, Stella Piccioni, Marco Vergani e lo stesso Latini.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

