Olga BattagliaLibri e spettacoli in riva al lago. Al via la nuova edizione di Teatro sull'Acqua, il festival diretto da Dacia Maraini ad Arona che comincia domani. Il primo spettacolo è con un allestimento site specific per la splendida cornice dell'Antico Porto di piazza del Popolo, Ma se mi toccano, omaggio a Rossini nel centocinquantesimo anniversario della morte su testo dello scrittore Maurizio De Giovanni con un preludio interpretato da Dacia Maraini a immaginario colloquio onirico con il musicista (fino all'8 settembre).Attesissima Emma Dante, che chiude il festival il 9 settembre con La scortecata, visionaria riscrittura di una fiaba di Basile con Salvatore D'Onofrio e Carmine Maringola nei panni delle due sorelle protagoniste. Da non perdere l'affabulatore Davide Enia con Scene dalla frontiera e l'anomala coppia Carullo Minasi con Delirio bizzarro (entrambi il 6), mentre fino all'8 settembre per le strade di Arona va in scena la performance itinerante La centaura a cura di O'Thiasos Teatro. Ricco anche il calendario degli incontri con gli autori, tra cui Paolo Giordano, Massimo Cacciari, Lia Levi, Marco Balzano, Daria Bignardi.Teatro sull'Acqua, da domani al 9 settembre. Biglietti 22/11 euro.