Olga Battaglia

Le storie hanno una vita propria, si muovono lungo traiettorie che il loro autori non hanno previsto, imboccano strade alternative, scompaiono e riappaiono dove meno te lo aspetti. Il segreto è restare in ascolto, intercettando segnali che ci guidino per trovarle come tesori preziosi.

Dopo il debutto di quest'estate al Chiostro di via Rovello, dove è stato il primo a tornare in scena per festeggiare la riapertura dei teatri a lockdown finito, Stefano Massini, scrittore, drammaturgo, consulente artistico del Piccolo, da questa sera è di nuovo sul palco del Piccolo Teatro Studio con le sue Storie e l'accompagnamento al pianoforte di Paolo Jannacci.

E se la speranza è che nuove restrizioni non vadano a colpire il mondo dello spettacolo, settore tra i più colpiti dall'emergenza pandemica, lo spirito resta quello baldanzoso e ottimista di chi non può fare a meno di condividere con il pubblico il piacere del racconto. Che si tratti di Kafka, di Borges o di anonimi che hanno molto vissuto, poco importa. «Che cosa c'è prima di un testo?», si chiede Massini. «Semplicemente: la scintilla di una storia, l'innamoramento per la sua forza, per gli echi che contiene, e dunque la volontà di raccontarla. Solo che le storie si nascondono ovunque. Soprattutto oggi, nella proliferazione dei mezzi di comunicazione, in cui la bulimia del narrare a tutti i costi si traduce in valanghe di sequenze inutili. Scopri allora che all'alba del Terzo Millennio uno scrittore è innanzitutto questo: un rabdomante, un cercatore d'oro del Klondike alla ricerca di vene sepolte, nascoste, sedimentate».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 05:01

