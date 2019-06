Olga Battaglia

Le radici sono fieramente gitane, ma la seduzione che esercita è globale. Un fenomeno planetario che ha trasformato il baile andaluso in uno stile coreografico mutante in cui grammatica e sintassi della tradizione incrociano l'estetica contemporanea e le sue inquietudini, la ricerca di nuovi codici espressivi. Ne dà conto la dodicesima edizione del Milano Flamenco Festival intitolata Identità: la libertà di essere. Tre gli spettacoli in programma al Teatro Strehler. Si comincia domani con la star Manuel Liñán in arrivo con l'esplosivo Viva!, cast di soli uomini che celebra l'universo femminile del flamenco, l'icona della mujer bailadora, in un audace gioco di identità multiple. Un'opera coraggiosa che rompe il mondo codificato del flamenco: l'appartenenza di genere non è più un tabù.

Carisma andaluso e magnetica personalità artistica, María Moreno, artista rivelazione al festival di Jerez, debutta in prima europea con De La Concepión, un solo dalla tinte autobiografiche diretto dalla sua maestra,

Eva Yerbabuena, in equilibrio tra tradizione e avanguardia, purezza virtuosistica ed emozione intima, precisione del gesto e passione bruciante (il 26). A chiudere, il 28 giugno, Patricia Guerriero, stella cresciuta nel quartiere arabo Albayzin di Granada e immortalata da Carlos Saura nel film Flamenco Flamenco.

A margine degli spettacoli, non manca anche un ricco programma di incontri, workshop, mostre e aperitivi a tema.

