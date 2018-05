Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaLa scena contemporanea internazionale passa da Fog, il festival del Teatro dell'Arte in Triennale che, per i prossimi giorni, squaderna una serie di appuntamenti con il meglio in circolazione tra danza, performance e sperimentazioni fuori formato.Per la prima volta a Milano arrivano i newyorkesi di Nature Theater of Oklahoma per Pursuit of happiness, creato insieme alla compagnia slovena EnKnap Group, spregiudicata riflessione sul diritto alla felicità nella forma di uno stravagante western per attori e ballerini (8 e 9 maggio).Con i canadesi Mammalian Diving Reflex si esce dal teatro e ci si incammina per Nightwalks with Teenagers, passeggiata notturna con un gruppo di adolescenti (opportunamente allenati durante uno workshop) che guidano gli adulti alla scoperta di Milano attraverso i loro occhi (dal 9 al 12). Da non perdere il coreografo Olivier Dubois con My body of coming forth by day, conturbante assolo sul mistero del corpo (il 10), mentre la compagnia svizzera Trickster-p propone Nettles, installazione performativa senza attori per spettatori da immergere in uno spazio dove sperimentare lo scorrere del tempo.riproduzione riservata ®