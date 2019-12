Olga Battaglia

La bella Ljuba Ranjevsvkaja ha sperperato il suo patrimonio inseguendo capricci e amori sbagliati. Non resta che vendere la casa di famiglia: se la aggiudicherà all'asta il mercante Lopacin, parvenu arricchito, figlio di servi che diventa padrone spazzando via un'epoca.

È il nuovo che avanza, chi si ferma è perduto. Capolavoro assoluto della letteratura teatrale novecentesca e banco di prova per uomini di teatro pronti a sfidare la sua eterna malìa, da Stanislavskij a Visconti, da Strehler a Dodin, Il giardino dei ciliegi di Cechov torna nella versione firmata da Alessandro Serra, quarentenne regista in formidabile ascesa.

Dopo il debutto estivo alla Biennale di Venezia, lo spettacolo è da oggi al Triennale Teatro, che coproduce. Allestimento austero, quello di Serra, in equilibrio tra stilizzazione e naturalismo, luci e ombre, ironia e malinconia, struggimenti e variazioni fantasmatiche. Cast all'altezza: Arianna Aloi, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Marta Cortellazzo Wiel, Massimiliano Donato, Chiara Michelini, Felice Montervino, Fabio Monti, Massimiliano Poli, Valentina Sperlì, Bruno Stori, Petra Valentini.

