L'abbiamo lasciato nei panni del cardinale Voiello in The Young Pope di Paolo Sorrentino, lo ritroviamo a teatro in quelli di un uomo di mezza età, nevrotico e parecchio depresso.

Lui è Silvio Orlando che nel nuovo spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro, Si nota all'imbrunire, interpreta Silvio. Il suo personaggio si chiama come lui, perché così fa abitualmente Calamaro, tra le autrice più smaglianti in circolazione: costruisce i ruoli su misura per gli attori. Di Orlando dice: «Un attore unico. Capace di scatenare, per la sua resa assoluta al palco, le empatie di ogni spettatore, e con le sue corde squisitamente tragicomiche, di suscitare emozioni ed azioni nel suo pubblico. Amo la sua mitezza».

Dunque c'è Silvio, che da qualche anno si è ritirato a vivere in campagna, in una casa sperduta nel mezzo del nulla. Il suo rifiuto del mondo è definitivo, al punto che non si muove più. Se ne sta seduto (non si vuole proprio alzare dalla sedia) e lascia che la vita gli scorra accanto. A rompere il suo isolamento piombano il fratello e i tre figli. L'occasione è duplice: il suo compleanno e l'anniversario della morte della moglie. Le riunioni di famiglia, si sa, sono un formidabile detonatore.

Calamaro, con la sublime complicità di Orlando e del resto cast (Riccardo Goretti, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini), ne fa il dispositivo di una commedia crepuscolare, ironica e filosofica «sulla solitudine. Essere isolati dalla società è un male oscuro e insidioso. In quanto esseri umani, tutti abbiamo bisogno del contatto con gli altri, un bisogno che ci permette di sopravvivere». Un gioco di contrappunti quasi cechoviani, sensi di colpa, rimpianti, goffi tentativi risolutori e patetiche sconfitte. Il passo è di mirabile leggerezza, ma lo struggimento è assicurato.

Dal 12 al 31 marzo. Piccolo Teatro Grassi. Via Rovello, 2. Orari diversi. Biglietti 33/26 euro. Tel. 02.42411889.

