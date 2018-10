Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaIn un rifugio ai margini di un mondo che potrebbe essere stato devastato da una catastrofe o da una bomba atomica, convivono quattro strani personaggi. Hamm, cieco e immobilizzato su una serie a rotelle, dipende in tutto e per tutto da Clov, un po' infermiere, un po' figlio, un po' discepolo. Con loro anche Nagg e Nell, i decrepiti genitori di Hamm, che hanno perso le gambe e sono confinati in due bidoni della spazzatura. Clov, l'unico ancora in grado di muoversi, vorrebbe e potrebbe fuggire, ma è condannato anche lui alla paralisi. Proverà ad andarsene, mente Hamm si prepara a morire in solitudine. Nel 1962, Glauco Mauri fu il primo a mettere in scena Beckett. La sua interpretazione de L'ultimo nastro di Krapp fece scandalo. Da stasera al Piccolo Teatro Grassi, dall'alto dei suoi 87 anni, Mauri torna con Roberto Sturno (foto), agli enigmi del drammaturgo irlandese scegliendo uno dei suoi capolavori, Finale di partita. Uno spettacolo crudele e pieno di pietas che inchioda l'essere umano al suo destino perennemente in bilico tra farsa e tragedia.