Olga Battaglia

In tanti hanno provato a imitarlo, ma nessuno ci è ancora riuscito. Perché Arturo Brachetti non è solo l'indiscusso maestro del quick change, è prima di tutto un amabile, irriverente guitto che abita il palcoscenico con la velocità del suo genio trasformista e la grazia spudorata dell'eterno bambino. Essendo abituati ai suoi mirabilanti show, dove illusione, fantasia e prodigi virtuosistici miscelano alchimie segrete, potrebbe sorprendere un po', ma nemmeno troppo, ritrovarlo solo per stasera al Teatro Oscar in uno spettacolo minimal per allestimento ma non certo per fantasia. È Arturo racconta Brachetti, intervista (im)possibile a se stesso nella forma di un talk con parecchie soprese, un po' confessione autobiografia, un po' gioco con il pubblico, un po' diario da dietro le quinte: la grande lezione di Fregoli e il fascino immortale di Parigi e delle sue luci, Ugo Tognazzi e le ombre cinesi, il Paradis Latin e la macchina da cucire della mamma, il solaio di casa e un vecchio baule di vestiti. L'uomo dai mille volti si fa in due per svelarsi tra ricordi e aneddoti, sogni e desideri, vita privata e palcoscenico. Bastano un paio di sedie, un tavolino e uno schermo. Il resto è tutto da scoprire.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

