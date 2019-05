Olga Battaglia

Immaginiamo un mondo senza barriere, dove capirsi e comunicare è possibile al di là della lingua e anche dei limiti fisici, udenti e sordi, italiani e stranieri, tutti insieme alla ricerca di un codice universale. Ha debuttato ieri la seconda edizione del Festival del Silenzio (fino a domenica), curato da Fattoria Vittadini con la direzione artistica di Rita Mazza che, dopo il successo dello scorso anno rilancia con un programma ancora più articolato alla Fabbrica del Vapore con incursioni a Zona K, Palazzo Lombardia e piazza Gae Aulenti.

E se il tema del silenzio è ovviamente il focus, le performig arts si mettono a servizio di una serie di spettacoli (tutti tradotti nella Lingua dei Segni, Lis) pensati per essere accessibili a tutti. Importante la finestra aperta sulla danza: la coreografa turca Aydn Teker con Hallo!, l'inglese Mele Broomes con Concrete Island ispirato al romanzo di Ballard, il vietnamita Dam van Huynh, le italiane Chiara Besrani, Silvia Gribaudi. Da segnalare, Filippo Calcagno che, con la Lingua dei Segni, interpreta Dante in Visual, mentre l'olandese Kay Schuttel ragiona tra corpo reale e virtuale in Where are you now?

Fabbrica del Vapore, via Procaccini 9, e altri luoghi, fino al 5 maggio. Biglietti 15/10 euro. Info festivaldelsilenzio.com.

