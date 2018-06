Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaEra un'arte popolare, è diventata d'élite. Per molti inaccessibile. A riportarla tra il grande pubblico, ripulendola da snobismi e pregiudizi ha pensato Fabio Cherstich, giovane regista di talento e di carattere che, dopo varie esperienza in teatro, si è inventato Opera Camion, ovvero la lirica a misura di un tir. Con la compagnia di cantanti, l'orchestra e le scenografie che gira di piazza in piazza. A Roma, dove il progetto è nato nell'ambito del Teatro d'Opera della capitale, è stato un successo strepitoso. Pronto per essere replicato. Nel nome di Rossini. Dopo Bologna, a Milano arriva Figaro, adattamento con tutti i crismi dal Barbiere di Siviglia.In scena, o meglio sul camion, ci sono nove cantanti e l'Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani. Scene e costumi sono di Gianluigi Toccafondo, che ha sfruttato la tecnologia video ma ispirandosi alla grafica di fine 700. L'appuntamento è domani, 29 giugno alle 21.30, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, a ingresso gratuito. Non serve prenotare, ma è consigliato portarsi una sedia da casa.