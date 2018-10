Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaÈ non è Harry Potter, il maghetto più famoso del mondo? Dunque tutto è possibile, anche condensare i sette libri che raccontano la sua storia in 70 minuti, come accade in Potted Potter, smagliante parodia non autorizzata ma filologicamente impeccabile.Gli ortodossi non troveranno niente da ridire, per tutti gli altri, bambini e adulti, è garantita un'ora di divertimento a ritmi indiavolati. Grande successo in Inghilterra firmato da due comici, Daniel Clarkson e Jefferson Turner, Potted Potter nasce come performance di strada per poi esplodere sui palcoscenici di Londra e New York. E da stasera è al Teatro Leonardo nella versione italiana, targata Show Bees e diretta da Simone Leonardi, con protagonisti Davide Nebbia (32 anni, romano) e Mario Finulli (27 anni, napoletano ma milanese d'adozione). Si tratta di una stand up comedy che rende ironico omaggio alla saga di J.K. Rowling immaginando due amici alle prese con la messa in scena di una megashow su Harry Potter. Uno è un nerd, cultore pignolo del maghetto, l'altro un pasticcione che combina un guaio dopo l'altro. Coppia clownesca alle prese con formule e bacchette magiche, ippogrifi e basilischi, tra Hogwarts e la prigione di Azkaban. Si tratta insomma di un family show con gag e battute. e anche tanto trasformismo, visti i cambi di scena e di personaggi, che sono centinaia.Dal 12 ottobre al 4 novembre. Teatro Leonardo. Via Ampère 1. Ore 20.30 - 20 euro.riproduzione riservata ®