Due uomini, una sola notte per salvare Parigi dalla furia devastatrice del nazismo.

È la notte tra il 24 e il 25 agosto 1944, il generale Dietrich Von Choltitz, inviato nella capitale francese per eseguire l'ordine di Hitler che vuole radere al suolo la ville lumière, è chiuso nel suo studio, una suite del hotel Meurice, a due passi da Louvre. Mentre aspetta l'alba per dare il via alle operazioni di distruzione e sterminio, riceve una visita inaspettata. È il console svedese Raul Nordling, che si è introdotto nell'albergo tramite un passaggio segreto con un unico obiettivo: convincere il granitico generale nazista alla disobbedienza. Userà tutte le armi a sua disposizione, a cominciare da quella della Diplomazia, come da titolo della pièce di Cyril Gely, che ricostruisce un fatto realmente accaduto, nuova produzione dell'Elfo, da stasera in prima nazionale per un debutto particolarmente atteso, visto che lo spettacolo era pronto in marzo ma il lockdown ha costretto a cancellarlo.

In scena, a ricomporre una formidabile coppia teatrale che ama giocare con personaggi imponenti, ci sono Elio De Capitani, che firma la regia con Francesco Frongia, e Ferdinando Bruni, rispettivamente Von Choltitz e Nordling, il militare di ferrea e aristocratica tradizione prussiana convertito al mito di Hitler e il diplomatico cosmopolita, colto e spregiudicato che il destino fa incontrare mettendoli al cospetto della storia. Con la possibilità di cambiarne il tragico corso.

