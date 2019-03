Olga Battaglia

Dall'ultimo banco si vede meglio, possiamo osservare tutti senza essere osservati. E lì, all'ultimo banco, siede Claudio, studente silenzioso e problematico con il talento dello scrittore. Se ne accorge il suo insegnante di letteratura quando il ragazzo gli consegna un tema in cui racconta di come si sia fatto invitare a casa di un compagno. Il professore lo incoraggia a continuare, ne nasce una storia a puntate che entra sempre più pericolosamente nell'intimità della famiglia borghese di cui Claudio diventa voyeur molto ravvicinato. Già film di Ozon con Fabrice Luchini, Il ragazzo dell'ultimo banco dello spagnolo Juan Mayorga debutta stasera al Piccolo con la regia di Jacopo Gassmann, il più piccolo dei figli di Vittorio. «Un testo da leggere a più livelli spiega il rapporto padre e figlio, maestro e discepolo, il ribaltamento del romanzo di formazione, ma anche il potere della scrittura, il suo diritto e il suo bisogno di addentrarsi nella vita degli altri. Un rebus con mille soluzioni possibili e tante storie l'una dentro l'altra». In scena ci sono Danilo Nigrelli (il professore) e Fabrizio Falco (Claudio), con Pierluigi Corallo, Alfondo De Vrees, Pia Lanciotti, Mariángeles Torres.

