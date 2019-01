Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaDa star della danza a icona quasi pop venerata da platee assai più vaste degli appassionati del balletto il passo è breve. Soprattutto se il protagonista è lui, Roberto Bolle, fisico scultoreo da semidio, tecnica impeccabile, appeal da bravo ragazzo a cui la celebrità non ha dato alla testa.A maggio, quando ha lanciato la prima edizione di On Dance a Milano, una settimana all'insegna della danza in tutte le declinazioni possibili, le richieste per i suoi Gala sono schizzate alle stelle. Impossibile accontentare tutti, anche se le nuove date non si sono sprecate. Il ballerino ci riprova con due nuove serate oggi e domani agli Arcimboldi (ovviamente entrambe già sold out) del suo Roberto Bolle & Friends, spettacolo di cui è direttore artistico e interprete insieme alle eccellenze internazionali del balletto invitate a esibirsi in questa grande festa in nome della bellezza.In trio con Nicola Del Feo e Timofej Andrijashenko lo vedremo esibirsi nel classico Canon in D Major di Pachelbel, con Melissa Hamilton nel raffinatissimo Caravaggio su coreografia di Bigonzetti, mentre è un assolo Two di Russel Maliphant. Tra le gli altri ospiti, la collega Nicoletta Manni, da non perdere nel pas à deux del Don Chisciotte con il vulcanico cubano Osiel Gouneo.E gli appassionati che non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per Bolle si possono consolare questa sera a Pavia dove Alessandra Ferri, altra stella del firmamento del ballo, si esibisce al Teatro Fraschini con l'argentino Herman Cornejo in Trio ConcertDance.riproduzione riservata ®