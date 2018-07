Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaCon Gente come uno hanno raccontato la crisi economica argentina del 2001: un paese che all'improvviso si risvegliava povero anticipando di qualche anno il disastro globale che avrebbe travolto l'Occidente. In Lucis in fundo in primo piano c'è invece il difficile mestiere di essere genitori. Fuori dalla retorica, dall'ansia da prestazione e dai modelli imposti, un ritratto veritierio (e ironico) di una generazione impreparata alla responsabilità. Infine, Carta Canta è un travolgente spettacolo concerto che celebra una cittadinanza meticcia dove il diverso è una risorsa e non un nemico.Il Teatro Elfo Puccini dedica da oggi alla compagnia Alma Rosé una personale di tre spettacoli in cui si riassume la sua idea di militanza creativa, che usa il teatro per costruire relazioni tra persone. Alma Rosé è stata fondata a Milano 19 anni fa da Manuel Ferreira (foto), Annabella Di Costanzo ed Elena Lolli. Il nome si deve alla violinista ebrea, nipote di Mahler, morta ad Auschwitz dove aveva diretto una orchestra voluta dai nazisti per accogliere i prigionieri.