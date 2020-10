Olga Battaglia

Cinquantacinque giorni di prigionia, centinaia e centinaia di pagine. Lettere ai colleghi di partito, ai leader, agli amici, alla famiglia. Ma non solo, riflessioni, confessioni, analisi, retroscena dell'Italia politica negli anni della strategia della tensione. Sono le carte che Aldo Moro scrive mentre le Brigate Rosse lo tengono segregato, dopo averlo rapito nell'agguato di via Fani, a Roma, il 16 marzo 1978. Il suo cadavere verrà ritrovato il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, parcheggiata in via Caetani. Nel mezzo, cinquantacinque giorni in cui il presidente della Democrazia Cristiana, come un fiume in piena, scrive, racconta, accusa, ricorda, interroga, risponde e si congeda. Ci voleva un uomo di teatro sapiente e spericolato come Fabrizio Gifuni per trasformare questo materiale in un oggetto scenico ad alta intensità di concentrazione e di emozione. Si intitola Con il vostro irridente silenzio, questo assolo che da oggi traghetta fuori dall'oblio un pezzo fondamentale della nostra storia recente consegnandolo agli spettatori come l'ultimo capitolo di un'antibiografia della nazione inaugurata con Pasolini e proseguita con Gadda. Documentatissimo il lavoro di approfondimento drammaturgico (la consulenza storica è di Francesco Biscione e Miguel Gotor) a servizio di una partitura che evoca «il corpo di Moro come uno spettro sul palcoscenico della nostra storia di ombre».

Teatro Grassi, via Rovello, da oggi al 17 ottobre. Biglietti 33/26 euro. Tel. 0242411889.

