Olga Battaglia

Brutti, sporchi ma tutt'altro che cattivi. Al massimo sbandati e balordi. Sono i personaggi che affollano gli spettacoli di Carrozzeria Orfeo, compagnia indie diventata fenomeno da sold out, a cui l'Elfo Puccini dedica da oggi una personale di tre titoli.

Si comincia con Cous Cous Klan, commedia dal cuore molto nero ambientata in un futuro prossimo dove la lotta per la sopravvivenza si gioca in un accampamento di roulotte tra dropout di ogni risma (dal 17 al 21). Si continua con Animali da bar, altro spaccato marginale in cui si muovono buddisti molto confusi, imprenditori cocainomani, scrittori in crisi e disturbati bipolari che svaligiano le case dei morti nei giorni del loro funerale (dal 24 al 28 giugno). Sono saghe urbane di poveracci verso i quali è impossibile non empatizzare, antieroi buffi e squinternati che raccontano un Occidente in crisi dalla parte di chi è destinato a perdere. Succede anche in Thanks for vaselina, lo spettacolo che li ha lanciati e che è diventato anche un film con la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti, bizzarra epopea di un manipolo di sfigati che sperano di invertire le rotte del commercio globale della marijuana (dall'1 al 5 luglio).

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

