Olga BattagliaBisogna fare nesso senza precauzioni, ovunque e con chiunque, invocava Alessandro Bergonzoni nel suo ultimo spettacolo, Nessi. Lì si trattava di una smagliante fantasmagoria comico-metafisica che tendeva fili tra le parole e le cose, gli umani e gli animali, la nascita e la morte, danzando sullo scarto di senso. «Un giro di vite che muove e commuove», che «ama e ricama con ago e superago» la grande rete cosmica dentro cui siamo tutti collegati.La posta si alza in modo ancor più vertiginoso con il nuovo spettacolo dell'attore, Trascendi e sali, al debutto questa sera in prima nazionale al Teatro dell'Elfo (come sempre diretto a quattro mani con Riccardo Rodolfi). Se qualcuno ancora pensa che Alessandro Bergonzoni sia solo un comico, farebbe meglio a ricredersi rapidamente. Anche perché, nel frattempo, lui ha espanso il suo raggio d'azione oltre i teatri, spaziando nelle carceri e negli ospedali, nei musei e nelle scuole, andando a cercare il senso del proprio essere artista dove meno ce lo si aspetta.Si ride ancora e parecchio, ma maneggiando materiali incandescenti, pensieri complessi, giochi di parole che nascondono il grande gioco dell'universo. Un'esortazione a liberarsi dalla banalità e dall'inerzia dell'omologazione che reprime l'immaginazione e l'esercizio dell'intelligenza.Dal 2 al 13 luglio. Teatro dell'Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33. Orari diversi - biglietti 32,50/17 euro.riproduzione riservata ®