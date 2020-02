Olga Battaglia

Allacciate le cinture e preparatevi a essere catapultati sulle montagne russe di uno spettacolo che non assomiglia a niente di quello che avete già visto. O, se l'avete già visto, scoprirete che si può guardare da un'altra prospettiva. E tornerete a stupirvi come fosse la prima volta.

Con Fratto_X, torna da domani all'Elfo Antonio Rezza e Flavia Mastrella, la coppia più anarchica della scena italiana, guastatori geniali del canone della rappresentazione. Lui, corpo ipercinetico capace di tutto, formidabile manipolatore di parole e concetti, lei, creatrice di sculture sceniche che scompongono e ricompongono lo spazio. Fratto_X è una superequazione che non dà un attimo di tregua, tra città arancioni in trasformazione, robottini telecomandati che vagano prima di essere decapitati perché «la spensieratezza va stroncata sul nascere», dialoghi impossibili con scambi di voci che denunciano la manipolazione del potere e la connivenza di chi lo subisce e perfino un trono a pedali che permette di uscire di scena e continuare a farsi sentire dai bagni del teatro.

Micidiali gli effetti comici, spiazzanti i pensieri, pirotecnico il montaggio di azioni fisiche e verbali che procede per associazioni imprevedibili e prospettive sghembe che si ribellano alla linearità della narrazione per irrompere e scardinare certezze e garanzie. Un'insurrezione contro il potere dei luoghi comuni, le menti assopite, gli spiriti mortificati.

