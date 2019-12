Oh Bej, parte il SuperChristmas

Simona Romanò

L'odore delle caldarroste e dello zucchero filato.

L'atmosfera festosa in ogni angolo. Sono gli Oh Bej Oh Bej, la fiera storica che dà il via al Natale dei Milanesi ed è il più tradizionale degli appuntamenti della settimana di Sant'Ambrogio: ritornano oggi, fino a domenica, lungo il perimetro del Castello Sforzesco, con 379 espositori che sono aperti dalle 8.30 alle 21. Negli oltre 25.000 metri quadrati di esposizione il 70 per cento delle bancarelle propongono i prodotti più rappresentativi della tradizione milanese, infatti, sono presenti anche 55 rigattieri, 3 maestri del ferro battuto, rame e ottone, 21 venditori di stampe e libri, 14 fioristi, 14 giocattolai, 17 venditori di dolci, dai torroni ai canditi, oltre a 10 tradizionali venditori di caldarroste e 9 di Firunatt, le tipiche castagne infilate e affumicate, 4 venditori di cesti e 3 di miele.

«Ci siamo dati l'obiettivo di conciliare il carattere popolare degli Oh Bej! Oh Bej! con la qualità degli articoli in vendita», spiega l'assessore al Commercio Cristina Tajani. Precisando poi, come anticipato da Leggo, che è incorso un dialogo con il Municipio 1 per riportare una parte degli Oh Bej Oh Bej, in dimensioni molto ridotte, nella storica sede, ovvero intorno alla basilica di Sant'Ambrogio. «Ma solo al termine dei cantieri M4», sottolinea Tajani. Quindi, non prima del 2023.

Intanto, i cittadini si gustano l'edizione 2019 che, sulla linea dei 400mila visitatori del 2018, s'annuncia un successo. Sempre nel segno della legalità, perché i controlli anti-abusivismo sono severi con circa 400 vigili, giorno e notte, a sorvegliare E per garantire la sicurezza del pubblico saranno impiegati agenti in borghese, anche esperti dell'antiterrorismo.

Immancabile l'Alter Bej: 80 banchi al cavalcavia Bussa, al quartiere Isola, con produzioni artigianali, pezzi unici e di seconda mano. Il Natale entra proprio nel vivo con tanti appuntamenti, dal centro alle periferie: oggi debutta il Villaggio di Natale più grande d'Europa all'Ippodromo. Mentre alle 18 s'accendono le luminarie in piazza Scala in attesa del clou, ovvero l'accensione, domani, alle 18, dell'albero di Natale ecosostenibile di Esselunga, in piazza Duomo.

