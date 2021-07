Oggi inizia l'era Inzaghi: a San Siro la prima tappa

Alessio Agnelli

Inter, inizia l'era Simone Inzaghi. Il primo appuntamento è in programma questo pomeriggio, alle 13, nella sala conferenze del Meazza, per la presentazione alla stampa del neo-allenatore dei campioni d'Italia, alle prime parole da nerazzurro e affiancato, per l'occasione, da Beppe Marotta, suo primo sponsor e deus ex machina della trattativa-lampo con Tullio Tinti, per strapparlo alla Lazio e farne l'erede di Conte.

Ma, tra 24 ore, per Simone Inzaghi e il suo staff (il vice Farris, i collaboratori Cecchi, Rocchini, Cerasaro, i preparatori atletici Ripert e Fonte, gli allenatori dei portieri Zappalà e Bonaiuti), sarà già tempo di rimboccarsi le maniche, in campo, aprendo ufficialmente i cancelli del Suning Training Center per il primo allenamento del nuovo corso interista.

Il raduno di Handanovic e compagni è, infatti, in scaletta alle 9 di domani mattina. Ma con molti assenti giustificati, causa Euro 2020 e Copa América. All'appello mancheranno i nazionali europei e sudamericani, che hanno concordato tre settimane di vacanza con la società dal giorno successivo all'ultima gara giocata. Quindi, tra i nuovi l'unico presente sarà Cordaz, 3° portiere, tra i convocati con capitan Handanovic e il vice Radu, ma non Hakan Çalhanoglu, eliminato il 20 giugno e atteso ad Appiano a metà mese.

Segnalati anche D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, freschi di rinnovo fino al 2022 (il serbo ufficiale da ieri), insieme a Sensi, Darmian, Gagliardini, Pinamonti, Agoumé, Salcedo e Dimarco.

Poi quelli in transito, ma precettati comunque per il ritiro di Appiano: Nainggolan (a Milano da ieri, ma vicinissimo al Cagliari) Vanheusden, Brazao, Stankovic, Gravillon, Pirola, Dalbert, Vagiannidis, Esposito, Colidio e Mulattieri. Per tutti, tamponi e visite mediche all'arrivo, prima del ritorno in campo.

Esentato Joao Mario, in via di definizione col Benfica per 7,5 milioni. Tutto fatto, invece, per Hakimi al Psg. Dopo l'arrivo a Parigi nella serata di lunedì, ieri visite mediche e firma con i transalpini per il marocchino, «trasferito a titolo definitivo al Paris Saint Germain - si legge nel comunicato di Inter.it -. Ad Achraf i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera». Adieu.

