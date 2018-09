Oggi in 3380 al test

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si presenteranno in 3.380 al test, ma i posti sono 350 (più 7 per studenti comunitari). Sarà un assalto di aspiranti camici bianchi per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia quello al test che si tiene oggi al Forum di Assago. In pratica, solo un candidato su dieci potrà sognare di indossare il camice bianco. Il trend degli iscritti è in crescita: un +5%, dato che nel 2017 provarono a superare il test in 3.328. Le donne sono in netta maggioranza (2.426 contro i 954 colleghi maschi) e il candidato più anziano a tentare il test ha 59 anni. Tra gli iscritti ci sono anche 155 stranieri, e la maggior parte è residente in Lombardia (anche se circa un terzo, 1.108 persone, viene da fuori Regione). Oggi ci saranno anche i test per la facoltà di Odontoiatria, dove a concorrere per i 60 posti disponibili (più 2 per gli studenti comunitari) ci saranno 303 candidati, in linea con i 296 dell'anno precedente. Qui uomini e donne sono quasi in equilibrio (128 i primi, 175 le seconde). Domani invece sarà la volta dei test per il corso di laurea in Medicina veterinaria: 83 posti (più 5 comunitari) concorreranno 1154 persone.