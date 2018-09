OGGI IL CDA

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trasloco della Statale di Città Studi all'ex parco Expo, è la settimana decisiva. Oggi si riunisce il Cda dell'Università per definire il bando di gara per realizzare il campus dove si dovrebbe trasferire una parte delle facoltà scientifiche, ora in Città Studi. La decisione, però, non piace ai residenti del quartiere e nemmeno agli studenti che si oppongono al progetto, voluto dall'ex rettore Gianluca Vago, il cui mandato scade col 1° ottobre. E ieri il comitato assemblea di Città Studi ha chiesto al cda di non ratificare il bando. Si sono uniti all'appello i consiglieri comunali grillini, di Leu e il gruppo consiliare Milano in Comune: «Una questione di trasparenza si aspetti il nuovo cda», dicono. E ricordano che il nuovo rettore Elio Franzini in passato si era detto contrario. Per le stesse ragioni oggi pomeriggio gli studenti della Statale hanno organizzato un presidio nella sede di Festa del Perdono.