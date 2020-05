«Oggi è un bel giorno, ma ora servono aiuti»

Marco Lobasso

ROMA - L'idea è suggestiva. Nasce dalla passione per il tennis di uno show-men, attore e imitatore come Max Giusti, anche consigliere nazionale della federtennis.

Gli Internazionali BNL d'Italia cercano uno spazio tra settembre e ottobre a Roma, nel calendario dell'Atp. E se non dovessero riuscirci?

«Allora a novembre o dicembre a Milano. Perché no, sarei l'uomo più felice del mondo se il torneo si salvasse e venisse disputato nel capoluogo lombardo, magari al coperto. Gli Internazionali sono il motore del nostro movimento, quasi tutto ruota attorno all'evento. Salvarli sarebbe decisivo per il futuro del tennis italiano».

Sì, però poi nel 2020 Internazionali a Milano, nel 2021 Atp Finals a Torino. E Roma?

«Il tennis italiano è uno, non soffriamo di invidie e gelosie. A Roma si disputa il torneo più bello del mondo e anche in autunno, con le ottobrate della Capitale sarebbe fantastico. Ma dopo all'aperto non sarà possibile; per questo dico che Milano andrebbe benissimo; ma anche Torino o magari dividendo i due tornei tra maschile e femminile».

Il tennis italiano riparte oggi tra mille difficoltà. Prima in campo i giocatori di Prima e Seconda categoria e gli under di interesse nazionale. Poi si spera, dal 18 maggio tutti gli agonisti.

«E' già qualcosa, un primo passo importante. Poi bisognerà rimboccarsi le maniche e salvare i circoli che stanno affondando. Io sono presidente del club La Pisana a Roma, ne so qualcosa. Credetemi, sarà davvero durissima».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA