Oggi calendari: le prime novità

Massimo Sarti

MILANO Mezzogiorno con la nuova serie A. Alle 12 sarà infatti oggi lanciato il calendario del massimo campionato, solo sul sito internet, sugli account social e su canale youtube della Lega di A. Nessuna cerimonia, in ossequio alle precauzioni anti Covid. E proprio per lo sconquasso dovuto alla pandemia la partenza sarà sabato 19 settembre, a poco più di un mese e mezzo dalla fine del torneo 2019-20. Un via quasi autunnale: per trovarne uno così in là nel tempo (e oltre) dobbiamo tornare indietro esattamente di 20 anni. Nel 2000, causa Giochi Olimpici di Sidney, si partì il 30 settembre con un Napoli-Juventus. Sfida che potrebbe ripetersi di nuovo nella prima giornata del 2020-21, quando il computer vieterà solo i derby e i match usciti nei turni inaugurali degli ultimi due campionati. Atalanta e Inter rinvieranno a data da destinarsi l'incontro di debutto, avendo finito in Champions il 12 agosto e in Europa League il 21. Inizio ritardato, ma non il finale, che sarà il 23 maggio. Si ripeterà la necessità di terminare in tempo per Euro2020 spostato al 2021. E, ancora una volta, Lazio e Roma saranno in trasferta all'ultima di ritorno per consegnare in anticipo l'Olimpico all'Uefa. Sei turni infrasettimanali e vacanze di Natale ridotte. La A sarà infatti in campo mercoledì 23 dicembre e poi il 3, il 6 e il 9-10 gennaio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

