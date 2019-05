oga a misura di bambini. Arriva la quarta edizione di YogaFestival Bimbi, un mix di yoga e favole. Una due giorni di festa dedicata ai più piccoli che, accompagnati da mamma e papà, scoprono questa disciplina in modo giocoso. Qui, unico festival italiano, si insegnano pratiche per raggiungere lo stato di calma, facilitare la concentrazione e la consapevolezza.

Un weekend, quindi, diverso per tuffarsi in un mondo sconosciuto: i bimbi, vestiti con abiti comodi e calzine anti-scivolo, non hanno che l'imbarazzo della scelta nelle sale allestite al Museo della Scienza. Dallo spazio asana per scoprire le posizioni della yoga allo spazio fiabe dove si raccontano magiche storie; dallo spazio mindfulness, dedicato alla meditazione all'angolo dei morbidosi, dove rotolarsi e rilassarsi. Come un'oasi di pace. Tanti i laboratori, fra cui Gufi, colori e Yoga!, dove i bambini trasformano la mascotte del festival, il gufetto, in bellissime marionette. E per rifocillarsi una merenda vegetariana o vegana.

Museo della scienza e della tecnologia, via San Vittore, domani e domenica, 10,30-18. Attività gratuite con il biglietto del museo a partire da 7,50 euro. Info yogafestival.it/bimbi/programma. (S.Rom.)

