Odissea Olimpia: 5 giorni in Spagna per la bufera neve

Una vera e propria odissea. La trasferta (vincente) a Madrid è costata cara all'Olimpia in termini di tempo e pazienza. Partita giovedì scorso alla volta della capitale spagnola, la squadra biancorossa è stata costretta a restarci molto più del previsto. A causa della storica nevicata (denominata tempesta Filomena) che si è abbattuta su Madrid, con tanto di chiusura dell'aeroporto, Milano si è vista costretta nella tarda serata di domenica a prendere il treno AVE (Freccia Rossa spagnola) e raggiungere, dopo circa due ore, la stazione di Joaquin Sorolla a Valencia.

Da lì, nella serata di ieri, il gruppo biancorosso è riuscito ad imbarcarsi su un volo charter che l'ha riportato, finalmente, a Milano dove, ironia della sorte, nella serata di oggi (palla a due ore 20.45) incontrerà proprio il Valencia per il 19esimo turno di Eurolega (curiosità: le due società hanno preso aerei diversi per viaggiare alla volta del capoluogo lombardo).

Di fatto, coach Messina ha preparato la sfida con il Valencia in una particolare seduta di allenamento mattutino proprio a Valencia. La trasferta a Madrid sarà ricordata a lungo dall'Olimpia, sia per la vittoria (80-76) che per il calvario vissuto. Ufficiale: il recupero di A Cremona-Olimpia si disputerà martedì 19 (palla a due alle 17).

