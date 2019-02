Occhio d'Aquila anti furbetti

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòOcchio di Aquila di Atm sbarca a Milano per multare i furbetti della sosta. È una telecamera mobile, battezzata appunto Eagle Eye (Occhio di Aquila appunto), installata sul tettuccio di un'auto della flotta Atm per stanare gli evasori dei posteggi.Come funziona? Mentre la macchina, sulle cui fiancate domina la scritta controllo sosta, perlustra le strade, Occhio di Aquila legge le targhe delle vetture parcheggiate e le trasmette, su rete wireless, al cervellone centrale, verificando così in tempo reale l'avvenuto pagamento del posteggio nelle strisce blu o la regolarità dei permessi di sosta per i residenti nelle strisce gialle. In caso di anomalie il cervellone farà scattare la multa e nessuno potrà farla franca. I controlli diventano tecnologicamente più avanzati e veloci, infatti, la videocamera permette in pochi minuti di fare la verifica su decine di veicoli: dotata di un doppio obiettivo in alta definizione con un illuminatore evoluto può leggere le targhe in modo preciso anche in condizioni difficili.Il sistema ricorda il vecchio Street Control, un tempo usato dai vigili (e ora sospeso), ma questa volta è più moderno e predisposto in via esclusiva da Atm che ha avviato, da circa una settimana, la sperimentazione in strada. Una volta terminate le verifiche, che dureranno almeno un mese, Occhio di Aquila scenderà in campo e sarà pronto a sanzionare.Nel caso di permessi auto per disabili che sono assegnati alle persone fisiche e non legati alle targhe, Atm dovrà fare ulteriori accertamenti. La lotta ai furbetti prosegue dunque: per ora è soltanto una la telecamera, ma non è da escludere che se ne possano aggiungere altre. Un altro tassello della rivoluzione della sosta targata Atm che ha predisposto vari step: non si deve più esporre il tagliando del parcheggio nel cruscotto; sono scomparsi i Gratta e Sosta dal 15 gennaio; il parcheggio si paga dallo scorso 20 dicembre anche con un sms; alle tastierine dei parcometri bisogna inserire anche la targa al momento del pagamento.