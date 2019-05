Occhi di ghiaccio, voce profonda, passione. Flavio Oreglio è uno degli attori che al cabaret («senza aggettivi: il cabaret è uno solo, ed è di Milano») ha dedicato tutto se stesso. Come artista e come studioso. A lui si deve un progetto chiamato Archivio del Cabaret, accessibile a Peschiera Borromeo, sua cittadina natale. Domani al Teatro Oscar Oreglio porta un racconto personale a metà tra lo show e l'incontro con l'autore: Una vita contromano. Con lui, Bruce Ketta.

Cosa farà sul palco?

«Sto festeggiando un trentennale di carriera dal 2015: racconto di come ho iniziato, poi suono, poi recito le mie poesie catartiche».

Lei cominciò nel 1985, sui Navigli, senza seguire troppo la tv: lo rifarebbe?

«Sì. Per tutta la vita ho fatto questo lavoro che non mi ha permesso di sapere cosa sarebbe stato di me dopo tre mesi. Ma è lui che ha scelto me».

In che senso?

«I miei volevano che finissi in ufficio. Io facevo il professore di scienza e matematica, per un po' ho aperto anche una scuola di pianoforte. Ma sui Navigli mi chiamavano sempre più spesso, così non avevo più tempo per il resto».

Come si portano i giovani al cabaret?

«Facendoglielo conoscere. Quando vedo giovani casualmente ai miei spettacoli, alla fine li vedo con gli occhi sgranati, come avessero scoperto un mondo. Ma finché tengono la testa nella Rete e basta». (F.Gat.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA