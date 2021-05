Oaktree, il prezzo è giusto: pronti 275 milioni per Zhang

Alessio Agnelli

Inter-Oaktree, fumata bianca: nelle prossime ore l'annuncio e l'ingresso del nuovo partner di Suning in società. Con il 31,05% delle azioni, quelle possedute negli ultimi 2 anni e mezzo dalla holding di Honk Kong, LionRock, che verrà liquidata, cedendo la minoranza e 2 posti a sedere nel CdA del club.

Nella giornata di ieri, la società di viale Liberazione e il fondo americano Oaktree Capital Management, con sede a Los Angeles e un giro d'affari di 148 miliardi di dollari, sono finalmente arrivati a un accordo, che dovrà essere ratificato entro oggi, termine ultimo per la chiusura dell'operazione, sulla base di 275 milioni di euro per le quote in questione. Il maxi-finanziamento, sotto forma di prestito al 9% di interesse, del gruppo a stelle e strisce garantirà, infatti, all'Inter degli Zhang nuova liquidità, per ottemperare a tutte le scadenze di fine maggio (dagli stipendi arretrati, alle rate dei giocatori acquistati e all'iscrizione a campionati e coppe) e progettare il futuro.

Ma senza pesare ulteriormente sull'esposizione debitoria del club, già con 375 milioni di bond collocati e da rifinanziare nel 2022. Il prestito passerà infatti dalle casse della controllata di Suning, Great Horizon, senza gravare su quelle nerazzurre.

Ad Oaktree andranno invece il pacchetto di minoranza dell'Inter e due sedie nel consiglio d'amministrazione al posto dei rappresentanti di LionRock, Tom Pitts e Daniel Tseung, pronti ad uscirne. Una delle quali, forse, ad appannaggio di Federico Ghizzoni, ex Ceo di Unicredit, di fede interista e nella rosa di nomi presentata dagli americani agli Zhang per i 2 ingressi nel board. Ma non solo. A garanzia del prestito, Oaktree avrà in pegno anche il 68,5% dell'Inter in quota a Suning e, in caso di mancato rimborso, potrebbe diventarne unico proprietario, sulla falsariga di Elliot con il Milan.

Insomma, comunque vada a finire a lungo termine, futuro garantito per l'Inter.

E la prima conseguenza è il summit tra Antonio Conte, Steven Zhang e la dirigenza, anticipato nelle prossime, dopo il pranzo scudetto di ieri con squadra e dipendenti in un ristorante (con terrazza) del centro, per pianificare e ripartire. Insieme.

Giovedì 20 Maggio 2021

