Nuovoimaie sette giorni al centro della musica

La musica e tutto quello che le gira intorno raccontati da Nuovoimaie alla Milano Music Week. Nuovoimaie è una collecting fondata da artisti che tutela artisti, interpreti ed esecutori. E torna alla settimana della musica con workshop ed eventi. Oggi il panel Direttiva Copyright Obiettivo 2020: i nuovi scenari del mercato musicale nell'era del web organizzato con Luiss Business School alla Milano Luiss Hub (via D'Azeglio 3, ore 11.30, foto). E ancora domani al Base workshop per i licei e 'incontro con gli artisti Nuovoimaie Professione collecting. Le iniziative proseguono fino a venerdì quando al Germi si esibisce anche Paolo Jannacci. «Siamo consapevoli che occasioni come Milano Music Week rappresentino un momento privilegiato di approfondimento e confronto. Per noi è importante esserci», sottolinea Andrea Miccichè, presidente Nuovoimaie.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA