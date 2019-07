Nuovo stadio da un miliardo

Simona Romanò

Il nuovo stadio prende forma. Inter e Milan hanno presentato ieri, al Comune, il progetto di fattibilità per la costruzione di un nuovo stadio che sorgerebbe non lontano dal Meazza, lungo via Tesio, su parte delle aree del vecchio palazzetto dello sport, crollato nel 1985 per la grande nevicata.

L'investimento complessivo (a carico dei club) è di 1,2 miliardi a fronte della concessione del diritto di superficie per 90 anni da parte dell'amministrazione comunale. Il masterplan, ora sul tavolo del sindaco Giuseppe Sala, prevede una struttura avveniristica da 60mila posti, «essenziale secondo i vertici delle squadre - per riportare il calcio di Milano tra l'élite del calcio europeo e mondiale». Non solo. Inter e Milano vogliono creare un distretto multifunzionale nell'area adiacente dello stadio. «Sarà dedicato allo sport, all'intrattenimento, allo shopping e al divertimento, che rappresenti un luogo di aggregazione per cittadini, tifosi e turisti 365 giorni all'anno, dando occupazione a oltre 3.500 persone», spiegano i due club. «Il documento consta di oltre 750 pagine fanno saper dal Comune - Meriterà quindi un'attenta analisi da parte dei tecnici e poi si potranno esprimere le prime valutazioni». La presentazione del masterplain, partorito dopo mesi di lavoro da illustri esperti arruolati da Inter e Milano, è comunque il primo passo. L'idea di base coinvolge tutto il quartiere: perché oltre allo stadio si vuole realizzare di realizzare una grande piazza con parco diffuso su cui si affacceranno un centro commerciale, uno spazio per l'intrattenimento e tre edifici con funzione commerciale, più due livelli interrati di parcheggio. La parola al Comune. Dal canto suo, il sindaco ha sempre detto di preferire la riqualificazione dell'attuale Meazza, però «valuterà tutte le proposte». Inter e Milan ipotizzano una possibile apertura già nel 2023.

In ogni caso il vecchio San Siro non sarà abbattuto fino al 2026, perché ospiterà la cerimonia di apertura a cinque cerchi.

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA