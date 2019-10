Nuovo stadio, c'è chi dice no

Simona Romanò

«A Milano sono 4 i monumenti e i luoghi di pregio che i turisti vogliono vedere: Scala, Duomo, Castello e il nostro San Siro. Non si può cancellare lo stadio». Non ha dubbi Loredana Ferrari, rappresentante del Comitato Verde-Giù le mani da San Siro presente ieri all'incontro pubblico nel Municipio 7 tra i residenti e Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Alessandro Antonello, ad dell'Inter. Argomento i due progetti ambiziosi dei club sul nuovo stadio e sulla conseguente demolizione del Meazza.

«No cementificazione per ripianare i bilanci delle squadre»; «No stadio a 30 metri dalle case»; «Giù le mani da San Siro» e «I ragazzi di tutto il mondo chiedono di salvare il verde, noi cementifichiamo San Siro», erano alcuni dei cartelli esposti. Aula gremita con oltre 150 presenti: i più arrabbiati gli abitanti storici del quartiere. Applausi e fischi mentre scorrevano le immagini dei due progetti finalisti. Loredana Ferrari aggiunge: «Milan e Inter hanno un motivo economico per costruire il nuovo stadio e non certo la rigenerazione del quartiere che non trovo sia così desolato». Le perplessità dei presenti riguardano soprattutto la «diminuzione del verde». Per altri il dito è puntato contro «i servizi, come il centro commerciale e altre infrastrutture».

Paolo Scaroni non si sottrae al confronto e risponde alle critiche: «Il nuovo non è il male. Bastino due esempi: il rumore percepito all'esterno del nuovo stadio sarà il 60% in meno dell'attuale. E non ci saranno più vibrazioni». E sottolinea, comunque, la massima disponibilità «ad ascoltare la cittadinanza in un percorso partecipato».

I due progetti rimasti in campo (investimento 1 miliardo e 200 milioni di euro a carico dei club) sono il parallelepipedo che ricorda la sagoma del Duomo dello studio di architetti americani Populous (il favorito) e i due anelli sfasati degli archistar italo americani di Manica-Cmr. Oltre all'impianto, i club mirano a una «rigenerazione del quartiere, trasformato in distretto multifunzionale dedicato a sport, verde, intrattenimento e shopping».

