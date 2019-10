Nuovo stadio 40mila clic sui progetti

Hanno superato quota 1 milione le risposte di tifosi e milanesi al questionario di Inter e Milan sul progetto per il nuovo stadio e per la riqualificazione dell'area di San Siro.

A una settimana dal lancio del sondaggio on line sul sito nuovostadiomilano.com, hanno risposto circa 40mila utenti unici con oltre 68mila suggerimenti raccolti, che «testimoniano la straordinaria partecipazione di cittadini e tifosi a un progetto nato con l'obiettivo di donare a Milano un impianto moderno, spettacolare e inclusivo», spiegano i club in una nota. Tra i quesiti principali, oltre l'80% dei tifosi si è detto non disponibile a viaggiare per 100 km in altri stadi durante l'eventuale ristrutturazione del Meazza. E il 90% hanno giudicato il nuovo stadio come rigenerante per il quartiere e la città.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA