Nuovo sopralluogo ieri mattina del pm Maura Ripamonti nel tunnel della nuova linea M4, in costruzione, dove lunedì scorso è rimasto sepolto dai detriti, a 18 metri di profondità, l'operaio Raffaele Ielpo, 42 anni, soccorso già in arresto cardiaco e deceduto poco dopo al San Carlo.

Il pm nominerà nelle prossime ore due consulenti tecnici, esperti di ingegneria strutturale, per accertare se i materiali utilizzati per la realizzazione del tunnel fossero a norma. E anche per verificare se le procedure seguite per la costruzione nel cantiere erano adatte a quel terreno che è «intriso d'acqua», perché scavato sei metri sotto la falda acquifera. Solo dopo gli accertamenti, che potrebbero anche richiedere alcune settimane, l'area potrà essere dissequestrata. In vista della consulenza, arriveranno le iscrizioni nel registro degli indagati.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

